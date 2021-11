«Mi ha baciata come faceva mio marito», sposa una mucca convinta che sia il coniuge reincarnato

Sposa una mucca convinta che sia il marito morto e reincarnato. Khim Hang, 74 anni, che vive nella provincia nordorientale di Kratie in Cambogia, ha affermato di essere stata baciata da quella mucca e di aver rivisto in quel gesto lo stesso tipo di baci che le dava il marito. L'animale l'ha poi seguita e ha dimostrato un temperamento docile, proprio come il coniuge, per questo ha voluto sposarla.

La 74enne, come riporta il Sun, è convinta che nell'animale si sia rincarnato il marito, così nel matrimonio i due potranno stare di nuovo insieme. La donna ha accolto in casa l'animale dopo il rito, gli ha preparato il letto e l'accudisce proprio come faceva con il suo uomo: «Credo che la mucca sia mio marito perché qualunque cosa faccia... è esattamente come faceva mio marito quando era vivo», ha affermato la donna.

Una tesi confermata dal figlio della coppia che ha, a sua volta ammesso, di percepire lo spirito del padre quando si trova vicino all'animale. La donna ha proibito ai suoi figli di vendere o maltrattare la mucca dopo la sua morte e di prendersene cura come fosse loro padre.