A Cassano Irpino la centrale operativa dell'app per i soccorsi in montagna

GeoResQ, la app dedicata alle attività in montagna che permette di inviare una richiesta d’aiuto quando ci si trova in pericolo o si ha bisogno di un soccorso, da oggi è gratis per tutti. Grazie ai fondi straordinari che il Ministero del Turismo ha stanziato a favore del Club alpino italiano (Cai) sarà possibile scaricarla senza alcun costo dal sito www.georesq.it. Due le centrali operative del servizio (attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno): Sassari e l’altra in provincia di Avellino, a Cassano Irpino. L’allarme che giunge alla centrale viene preso in carico e inoltrato al Soccorso Alpino e Speleologico locale e viene avviata la gestione dell’emergenza.

Il servizio di geolocalizzazione consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni e in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ.

Il servizio è abbinato alla persona, al proprio smartphone e al proprio numero di telefono. L’app lanciata dal Cai e dal Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) conta ad oggi conta oltre 220.000 download e 82.000 utenti attivi ogni anno e un totale di 1322 chiamate di soccorso, 578 interventi del Soccorso Alpino e 740.000 tracce salvate dagli utenti durante le proprie escursioni.