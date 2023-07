Musica in Abbazia nel Chiostro del Loreto

Suggestione ed arte nello splendido chiostro settecentesco dell’Abbazia di Loreto, guidata dall’Abate Ordinario Riccardo Lucia Guariglia, dove, da domani a domenica 16, alle 20, si svolgerà la rassegna culturale Musica in Abbazia. L’iniziativa valorizza uno dei luoghi sacri più importanti del territorio, attraverso una proposta culturale che richiama spettatori fuori provincia. La manifestazione rientra nel programma dell’Anno Giubilare Straordinario indetto da papa Francesco per celebrare i 900 anni della fondazione del Santuario di Montevergine.

Non solo programma religioso, dunque, ma anche incontri culturali di qualità, per riscoprire il valore della spiritualità in un periodo storico segnato dall’isolamento e dalla conflittualità sociale. Ricco l’appuntamento di domani, con l’Orchestra del Cimarosa, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, Un’esecuzione emozionante, con l’ascolto di partiture di Mozart, Dvorak e Cangelosi, con direttore d’orchestra il maestro Giacomo Sacripanti.

La maratona artistica consisterà inizierà già nel pomeriggio, con l’inaugurazione della mostra, alle 18,dal titolo “I Cabrei dell’ Abbazia di Montevergine”, dedicata al patrimonio socio-economico, topografico, cartografico dell’Abbazia.

A rendere “gustoso” l’appuntamento culturale, la degustazione delle eccellenze agroalimentare, a cura della Codiretti di Avellino.