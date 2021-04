Russia, Navalny trasferito in un ospedale per detenuti. Lo staff: «È grave, non fatevi ingannare»

In tre settimane di sciopero della fame, ha perso già 15 chili, manifesta sintomi gravi e la sua situazione sarebbe critica. Per questo, secondo il suo staff, «il trasferimento non deve ingannare». Aleksej Navalny, il dissidente russo di Putin in carcare da inizio 2021 dopo essersi salvato da un tentato avvelenamento la scorsa estate, è stato spostato al reparto ospedaliero della colonia penale IK-3 del Servizio Penitenziario Federale russo nella regione della città russa Vladimir.

«Per il momento è stato solo trasferito in un'altra colonia penale, la Ik-3, ma non nell'ospedale di questo carcere, specializzato nei casi di tubercolosi», precisano gli avvocati. Aleksei si trova nella colonia considerata tra le più dure della Russia e i medici non sono ancora autorizzati a visitarlo.

«Il trasferimento alla colonia penale IK-3 è un trasferimento alla stessa colonia di tortura, solo con un grande ospedale, dove vengono trasferiti i malati gravi. E questo va inteso come il fatto che le condizioni di Navalny sono peggiorate così tanto che persino la colonia della tortura lo ammette», ha scritto su Twitter Ivan Zhdanov, direttore del Fondo Anti-Corruzione guidato dallo stesso Navalny. «È abbastanza chiaro che ora ci viene data una sorta di buona notizia sulle condizioni di Alexey prima della protesta. Non fatevi ingannare: possiamo ottenere le vere informazioni solo dagli avvocati». Navalny deve scontare una condanna di due anni e mezzo di carcere per violazione della libertà vigilata e nei giorni scorsi lamentava dolori alla schiena e un intorpidimento alla gamba destra, entrambi causati da un nervo schiacciato.

Navalny, la portavoce: «Sta morendo, è questione di giorni»

Secondo il servizio penitenziario, le cose non starebbero così: «Le sue condizioni sono soddisfacenti e riceve visite mediche quotidiane. Viene visitato ogni giorno da un medico generico e con il consenso del paziente, gli è stata prescritta una terapia vitaminica».

In Russia intanto sono previste manifestazioni di protesta in piazza per mercoledì in sostegno di Navalny, ma dal Governo è arrivato l'invito a non partecipare perché le forze dell'ordine «non permetteranno una destabilizzazione della situazione e prenderanno tutte le misure necessarie per mantenere l'ordine nelle regioni del Paese».