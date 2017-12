Russia, la commissione elettorale blocca l'oppositore di Putin Navalny: non può candidarsi

Lunedì 25 Dicembre 2017, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione elettorale centrale russa ha respinto la candidatura alle prossime presidenziali di marzo del blogger e oppositore politico Alexei Navalny che ha subito dopo chiesto di boicottare il voto, dove è super favorito il presidente Valdimir Putin.Navalny ieri durante una manifestazione a Mosca aveva affermato di avere raccolto abbastanza sostegno da essere autorizzato a presentarsi alle prossime presidenziali. I suoi sostenitori si erano radunati in 20 città russe per appoggiare la raccolta delle firme necessario ad appoggiarne la candidatura. Parlando da un tendone sulle rive della Moscova, sotto la neve, Navalny ha definito il capo del Cremlino, che in primavera correrà per un quarto mandato, un «cattivo presidente».Navalny aveva sostenuto di essere orgoglioso di presentarsi come candidato «di tutto il paese» e aveva reso noto di aver consegnato le firme alla Commissione elettorale centrale russa.La partecipazione dell'attivista alle elezioni era in dubbio fin dall'inizio perché secondo la legge chi ha subito una condanna non può candidarsi alla presidenza se non dieci anni dopo la conclusione della pena. Navalny, principale oppositore di Putin, è stato ripetutamente condannato negli ultimi anni, ma è sempre dichiarato vittima di una persecuzione giudiziaria e ha accusato il Cremlino di boicottare la sua candidatura.