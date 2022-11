Nave da crociera con 800 positivi al Covid attracca a Sydney, contagiati anche i membri dell'equipaggio

Sono circa 800 su 4.600 tra viaggiatori e membri dell'equipaggio i positivi al Covid attraccati a Sydney a bordo della nave da crociera Majestic Princess. Secondo quanto riferito dall'operatore Princess Cruises, i pazienti affetti da virus erano isolati e che ogni passeggero era stato sottoposto a un test rapido nelle 24 ore prima dell'arrivo.

Nave turistica arrivata da Cagliari, attracco negato a Tangeri: a bordo 170 positivi al Covid

Marguerite Fitzgerald, presidente della società madre della Majestic Princess, Carnival Australia, ha affermato che tutti i casi erano asintomatici o lievemente sintomatici e che le persone erano stata avvertite di stare lontano dai luoghi pubblici, come riferisce il Guardian. L'attracco della nave ha riportato alla mente l'arrivo a Sydney della Ruby Princess nel marzo 2020 - all'inizio della pandemia australiana - dove ci furono 28 morti e oltre 600 infezioni. La vicenda portò a una commissione d'inchiesta del governo e a una azione collettiva contro l'operatore.

