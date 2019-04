Notre Dame non era assicurata: spese di ricostruzione a carico dello Stato

La spese per la ricostruzione disaranno tutte a carico dello Stato francese perché la cattedrale non era assicurata. Lo rivelano i media francesi, dopo che ieri è emersa la notizia di un primo allarme ignorato che avrebbe potuto salvare l'edificio.Lo Stato è assicuratore di se stesso per gli edifici religiosi di cui è proprietario, come appunto Notre Dame. la cattedrale. Gran parte dei costi per il restauro della chiesa incendiata lunedì, quindi, saranno a carico delle casse pubbliche. «Lo Stato farà quello che serve», ha detto il ministro della Cultura, Franck Riester dopo che Macron ha promesso una ricostruzione completa in 5 anni . Verranno in suo aiuto le sottoscrizioni della colletta privata, che ieri ha toccato 700 milioni di euro e dovrebbe superare oggi il miliardo.