L'incredibile sbaglio della Banca centrale australiana: errore su 46 milioni di banconote

Un imbarazzantesu circaaustraliane ha costretto la Banca centrale del Paese ad ammettere l'errore tipografico. Per scovarlo serve la lente d'ingrandimento perché si trova in un breve testo a caratteri microscopici sui biglietti da 50 dollari, ma una stazione radio - la Triple M - l'ha scoperto ed ha postato su Instagram un ingrandimento della foto: nel testo la parola 'responsibility' (responsabilità) appare per ben tre volte scritta 'responsibilty', cioè senza la terza 'i'.