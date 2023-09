Dolore all'orecchio, quello che ci trova dentro il medico è impressionante: «Come ha fatto a entrare?»

Su TikTok è possibile trovare video di ogni tipo e su qualsiasi argomento, ma quelli più insoliti e sorprendenti sono quelli che riescono a diventare virali più velocemente, come è successo con il caso di una giovane donna che si è recata nello studio del medico a causa di un fastidio all'orecchio e ne è uscita totalmente sconvolta dopo aver scoperto il motivo del suo disagio.

L'utente Iris Novau Díaz (@irisnovau), una ragazza spagnola, è andata in ospedale dopo aver notato che il suo orecchio sanguinava. «Un insetto decide di vivere nel tuo orecchio», così presenta il suo caso all'inizio del video, mentre mostra come un operatore sanitario le ispeziona l'orecchio.

Dopo diversi minuti di esplorazione, il personale medico ha proceduto a rimuovere l'insetto dall'orecchio di Iris, utilizzando una pinzetta e una torcia. Il processo è durato solo pochi secondi, ma a giudicare dal volto della ragazza non è stato affatto un momento piacevole. Alla fine, i medici sono riusciti ad estrarre quella che sembra essere una falena di medie dimensioni.

Ma non è stato solo l'aneddoto in sé ad attirare l'attenzione degli utenti social: a rendere virale il video, anche l'espressione di Iris e le frasi con cui ha descritto la sua «disgrazia»: «i costruttori della mia vita hanno sempre un piano in più come seminterrato del mio fallimento» o "annoiarsi con me è impossibile», riferendosi alla sfortunata situazione in cui ha dovuto vivere.

Il video ha suscitato lo stupore del pubblico, che ha espresso nei commenti la propria preoccupazione su come un insetto di quelle dimensioni possa essere finito nell'orecchio della giovane: «C'è una falena lì dentro? Che paura», «Ma come ci è entrata» e «Vivo nella paura che succeda a me», sono alcune delle frasi che si possono leggere.