Ospiti dell'hotel rubano dalla stanza e vengono ripresi dalle telecamere: «Hanno portato via anche gli asciugamani»

Hanno portato via lampade, elettrodomestici e anche asciugamani. Una coppia ha rubato il possibile dall'hotel. Hanno lasciato giusto sapone e shampoo. Poi, mentre se ne andavano con le borse piene, hanno sorriso alle telecamere a circuito chiuso prima di scomparire. I due sono arrivati nell'albergo (Dolphine Hotel and Restaurant a Galway, Irlanda) senza bagagli, ma sono tornati alla macchina per prendere le borse vuote da riempire con gli oggetti della loro camera.

Il bottino

Sono scomparsi dalla stanza due asciugamani da bagno bianchi, un ventilatore elettrico, due lampade, un bollitore, un contenitore per il tè e un accessorio USB.

Lo choc della proprietaria

La proprietaria dell'hotel Natalie Newton, 43 anni, ha detto: "L'unica cosa che non hanno preso erano lo shampoo e i saponi dal bagno. Non riesco a credere quanto fossero sfacciati: sembra che l'uomo stia sorridendo alla nostra telecamera a circuito chiuso sulle scale. Sono stati super cordiali al momento del check-in, ma ho pensato che fosse un po' strano perché a parte la borsetta da donna non avevano bagagli". Cosa pensa di quanto accaduto? "Sono degli individui orribili, che prendono in giro persone che lavorano duro come me e il mio staff."

Le immagini pubblicate

Natalie ha pubblicato le immagini della CCTV sui social media chiedendo alle persone di farsi avanti per individuarli e svergognarli. La coppia ha utilizzato Booking.com per prenotare una camera al Dolphin Hotel di recente apertura a Pembroke Dock, nel Galles occidentale. Ma la loro carta è stata rifiutata prima del loro arrivo e le donne hanno presentato una carta diversa a Natalie quando la coppia è arrivata in hotel alle 20:45 sabato scorso.

Il furto

Non avevano bagagli e dopo essere andati nella loro stanza per 10 minuti sono andati al bar e hanno portato i loro drink all'aperto in modo che l'uomo potesse fumare. La mattina successiva hanno fatto il check-out in ritardo e se ne erano andati quando il personale dell'hotel è entrato nella stanza e ha scoperto il furto