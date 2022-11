​Pacco-bomba all'ambasciata ucraina a Madrid: ferito un dipendente, attivate le misure anti-terrorismo

Attentato esplosivo all'ambasciata ucraina a Madrid dove un impiegato è rimasto ferito dopo aver aperto un pacchetto risultato essere una bomba-carta: lo hanno affermato fonti della polizia spagnola alle agenzie Efe e Afp. Per fortuna la carica non era pesante: la persona coinvolta nell'episodio ha ricevuto assistenza sanitaria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Attentato all'ambasciata

La polizia sta ora cercando di risalire al mittente del pacchetto.

Il dipendente si è fatto medicato nell'ospedale Nuestra Senora de America. Le autorità hanno deciso di attivare i protocolli antiterrorismo e hanno isolato la zona di Ronda Abubilla.

In conseguenza all'attentato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha innalzato lo stato si allerta in tutte le sedi diplomatiche all'estero.