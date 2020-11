Parigi, furto da 600 mila euro in casa della principessa saudita. Rubate anche 30 borse Hermès: la donna ricoverata sotto choc

Non aveva rimesso piede nel suo grande appartamento parigino da metà agosto. Al suo ritorno, una brutta sorpresa: borse, orologi, gioielli e pellicce di lusso, non c'erano più. È il furto subito da una principessa saudita, per un bottino stimato ad almeno 600.000 euro. Tra i beni sottratti dalla vasta proprietà dell'avenue Georges V, tra le arterie più chic di Parigi, a due passi dagli Champs-Elysées, una trentina di borse Hermès, stimate tra i 10.000 e i 30.000 euro l'una, un orologio di Cartier, gioielli e pellicce di superlusso La vittima di 47 anni è attualmente ricoverata in ospedale. Sotto shock, non è stata ancora in grado di rilasciare la sua testimonianza agli inquirenti.

