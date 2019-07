Coppa d'Africa, vince l'Algeria: un morto a Parigi per i festeggiamenti. La foto della motosega sugli Champs-Élysées

#Algérie #CAN2019 : La célébration des Algériens à Paris dégénère, des magasins pillés ! pic.twitter.com/2jbN9P9J2f — Africa Tshangu TVNews (@TvnewsAfrica) 12 luglio 2019

DIRECT 🇫🇷 Incidents après la victoire de l'Algérie en quart de finale de la #CAN2019 : des affrontements toujours en cours notamment sur les Champs-Élysées à Paris, où les forces de l'ordre ont fait usage de moyens lacrymogènes. (images @Actu17) #CIVALG https://t.co/3B1momT4Yr pic.twitter.com/DlHJ0qGTjT — Actu17 (@Actu17) 11 luglio 2019

Les trouduc du #RaSEUMblementNational ont la mémoire très courte

Des FRANÇAIS bien blanc comme eux ont fait pas mal de connerie aussi lors de la victoire de la France en coupe du monde #Algeriens #Algérie #Paris #ChampsElysées pic.twitter.com/8N198xD7xf — LE MAGHRĖ BIEN (@ritah69) 12 luglio 2019

Venerdì 12 Luglio 2019, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 14:02

