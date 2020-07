Gravi conseguenze al bambino dopo il parto, famiglia riceve 41 milioni

LEGGI ANCHE

Ildel Regno Unito pagherà un risarcimento danni di circa 41 milioni di euro ai genitori di un bambino, secondo quanto riferisce The Independent.La Fondazione Guy e St. Thomas del SSN ha riconosciuto la responsabilità di uno dei principali ospedali della nazione., hanno dovuto sottoporre la mamma del piccolo al taglio cesareo con urgenza. Tuttavia, a causa del ritardo nella decisione, il bambino è rimasto privo di ossigeno per troppo tempo e ha subito danni permanenti al cervello, riportando disabilità complesse che richiedono cure speciali 24 ore al giorno.«Siamo profondamente dispiaciuti che l'assistenza fornita alla famiglia al momento della nascita del bambino non abbia soddisfatto gli elevati standard che ci sforziamo di soddisfare quando lavoriamo. Riconosciamo anche che le conseguenze di questa nascita incideranno sull'intera famiglia per tutta la vita e ce ne pentiamo sinceramente», ha detto un portavoce della Fondazione.Sebbene la Fondazione abbia ammesso la responsabilità fin dall'inizio, l'accordo legale non è stato raggiunto fino al novembre dello scorso anno presso la Corte superiore di giustizia, che ha aspettato che il bambino crescesse abbastanza in modo tale da poter valutare le sue esigenze a lungo termine.