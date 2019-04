Poliziotto sequestra moto modificata: la sua caduta è virale

Martedì 9 Aprile 2019, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 16:56

Diciamo subito che non ci sono feriti gravi. E questa è la cosa più importante. Diciamo poi cosa è successo. Un poliziotto disi è offerto volontario per portare alla stazione una moto sequestrata a un ragazzo di Harlem. Due ruote da cross ma un motore da corsa. L'agentesi è accorto di questa potenza troppo tardi. La moto si è subito impennata sulla 135th street e, nel tentativo di evitare la collisione con un'auto, è caduto rovinosamente a terra.Il poliziotto si è subito rialzato da terra ma, nel video pubblicato sui social, si sentono le persone sghignazzare. L'agente Hinton è stato subito soccorso e portato aldopo, riferisce la portavoce della NYPD, è stato curato per le ferite alla spalla. Gli agenti di polizia, in America, sono autorizzati a guidare veicoli sequestrati.