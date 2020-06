Poliziotto salva la vita a un bambino coinvolto in un incidente

Un minibus ha effettuato una svolta pericolosa per poi scontrarsi con un altro veicolo in un incrocio nella città di Chabarovsk, nell'estremo oriente russo, secondo quanto riferisce il Ministero degli Interni.

Dopo l'incidente, l'autista del minibus ha perso conoscenza e il veicolo ha iniziato a circolare incontrollatamente, mentre un bambino di 3 anni, che si trovava all'interno, nell'impatto tra i due mezzi è stato catapultato da un finestrino, atterrando sulla strada.







Un ufficiale della polizia giudiziaria che stava attraversando quella zona si è accorto del piccolo e si è catapultato fuori dalla sua auto per metterlo in salvo, impedendo a altre autovetture di investirlo. Dopo aver percorso diversi metri, il minibus alla fine si è fermato dopo aver colpito una barriera sul lato della strada.

Al momento, la polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente.



