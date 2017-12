Y que hombre se debe sentir dándole una hostia a una mujer desarmada y la que saca cabeza y media.

¿Tenemos policía o matones de barrio con uniformes? pic.twitter.com/89YyGoGfsJ — ¿Mala Yo Maluskaya Yokovznova? (@bsy_ladasa) December 23, 2017

Lunedì 25 Dicembre 2017

Vergogna a Valencia dove un poliziotto è stato inchiodato dalle telecamere nel gesto di schiaffeggiare una donna in mezzo alla strada. L'episodio è stato filmato con uno smartphone da un passante in seguito ad un controllo notturno nelle vie della città spagnola.La polizia ha fatto scattare le indagini per capire le motivazioni che avrebbero portato l'agente ad alzare le mani nei confronti della donna.