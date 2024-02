Primarie Usa 2024: Joe Biden vince da solo, Nikki Haley perde da sola

Primarie americane: Joe Biden vince da solo, Nikki Haley perde da sola.

Succede tutto in Nevada, dove il presidente in carica è certo della sua vittoria dopo poco più di un’ora dalla chiusura dei seggi. Una vittoria schiacciante, caratterizzata da un abbondantissimo 90% e oltre, tuttavia ottenuta in solitudine, senza rivali concreti.

La sfidante repubblicana invece, sfidante prima di tutto di Donald Trump, sprofonda nell’imbarazzo di una sconfitta contro…“Nessuno di questi candidati”. Il tycoon infatti non si è nemmeno presentato, ma questo non è bastato alla sua ex-ambasciatrice per prevalere perché il popolo del Nevada ha preferito indicare appunto “Nessuna preferenza”. Un gigantesco tonfo che non lascia presagire nulla di buono in vista dell’appuntamento elettorale con la sua South Carolina, fissato in calendario per il 24 febbraio, in una sorta di finale a eliminazione diretta con Trump.

Trump che a quel punto potrebbe rimanere, anche formalmente, l’unico protagonista della destra a stelle e strisce, finalmente in grado di concentrarsi solo su Biden.

C’è aria di rivincita e, almeno qui, c’è un’atmosfera di grande equilibrio. Proprio in Nevada infatti, nel 2020, Biden ha superato Trump di 2,4 punti percentuali. E con gli attuali sondaggi che, oggi, nel 2024, delineano uno scenario molto simile in cui, da qui al 5 novembre, giocheranno un ruolo chiave i circa 800mila elettori indipendenti che potrebbero votare per l’uno o per l’altro più sulla base dei programmi che non per radici politiche appunto.

Uno “Swing State” da tenere d’occhio, una corsa per la Casa Bianca in cui può succedere davvero di tutto.