Diversi siti statunitensi sono momentaneamente offline in Europa dopo l'entrata in vigore del Gdpr, il nuovo regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali. Lo riferisce Bbc. Tra i siti irraggiungibili il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun.

Venerdì 25 Maggio 2018, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 12:33

