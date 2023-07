Maestra d'asilo avvelena 25 bambini e ne uccide uno: «Aveva tentato anche col marito». Condannata a morte

Una maestra d'asilo in Cina, Wang Yun, accusata di aver avvelenato due dozzine di bambini e di averne ucciso uno, è stata giustiziata, secondo quanto riferisce l'Associated Press, citando un avviso affisso fuori da un tribunale nella città di Jiaozuo.

Colpo alla nuca

L'agenzia di stampa riferisce che la maggior parte delle esecuzioni in Cina vengono eseguite sparando al condannato nella parte posteriore della testa, sebbene a volte si utilizzi un'iniezione letale.

Secondo Reuters il numero di esecuzioni cinesi è nell'ordine delle migliaia ogni anno.

L'insegnante d'asilo avrebbe avvelenato 25 studenti con del porridge a cui avrebbe aggiunto il veleno, una dose di nitrito di sodio tossico, uccidento uno di loro. Il nitrito è un cancerogeno tossico che, in alte concentrazioni, può rendere il sangue incapace di trasportare l'ossigeno attraverso il corpo.

Morto dopo mesi

Tutti i bambini, tranne uno, si sono ripresi dall'avvelenamento, che secondo quanto riferito è avvenuto dopo che Wang ha avuto una discussione con un altro funzionario scolastico sulla gestione degli studenti. La BBC ha riferito che i bambini hanno iniziato a vomitare e svenire subito dopo aver mangiato il porridge in cui Wang avrebbe nascosto l'additivo tossico.

Lo studente che non è sopravvissuto all'avvelenamento è morto 10 mesi dopo per insufficienza multiorgano. Wang è stata anche accusata di aver avvelenato suo marito nello stesso modo dopo aver acquistato online gli ingredienti per la miscela.