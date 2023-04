Guerra in Ucraina,Mosca: «Occidente isterico per le armi nucleari russe inviate in Bielorussia». Zaporizhzhia, morti papà e figlia

Le forze russe hanno bombardato questa mattina con l'artiglieria una comunità della regione di Sumy. L'esercito russo ha bombardato ieri la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, 71 volte: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Alexander Prokudin, come riporta Rbc- Ucraina.

Putin, la mossa anti-zar degli Usa: reclutare spie russe. Fbi: «Cambieremo il futuro di chi ci fornirà informazioni sulla guerra»

Un uomo di 50 anni e sua figlia di 11 sono morti in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Facebook il Dipartimento per le emergenze dell'omonima regione, come riporta Ukrinform.