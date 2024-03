Jorit, lo street artist italiano e la foto con Putin: «Qui per dimostrare che sei umano». E il presidente russo: «Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà»

La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal «desiderio di libertà»: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Sochi un giovane italiano ad un forum internazionale della gioventù. Lo riferisce l'agenzia Tass. È la seconda volta in circa due settimane che Putin sottolinea la vicinanza tra i due Paesi, come ha fatto il 20 febbraio in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa Irene Cecchini.

Il giovane italiano, lo street artist Jorit, ha chiesto a Putin se ritenga che l'arte possa fungere da ponte tra l'Italia e la Russia. «Siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana - ha risposto il presidente russo - e ci ha sempre tenuti vicini.