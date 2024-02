Guerra Ucraina, la Casa Bianca contraria «all'invio di truppe a Kiev». Mosca conquista altri villaggi ad Avdiivka

«Senza gli aiuti americani la Russia potrebbe vincere e milioni di ucraini moriranno» lo ha detto Volodymr Zelensky in una intervista alla Cnn. Il presidente ucraino ha detto di aver parlato con Mike Johnson e che lo speaker della Camera gli ha detto «farà di tutto per sostenere l'Ucraina». «Devo fidarmi di lui», ha aggiunto. «I soldi americani finiscono in gran parte nella produzione militare Usa, non nel nostro bilancio», ha proseguito, promettendo comunque riforme per la trasparenza e la lotta alla corruzione.

