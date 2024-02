Biden: «Non sono sorpreso da morte Navalny, ma indignato. Putin è responsabile»

(Agenzia Vista) Usa, 17 febbraio 2024 "Non sono sorpreso" ma "sono indignato" dalla notizia della morte di Alexei Navalny. Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. "Putin è responsabile per la morte di Navalny", ha detto il presidente Usa. Anche se non ci sono prove al momento di un assassinio dell'oppositore russo, ha detto Biden rispondendo a una domanda, la sua morte è la "conseguenza di qualcosa che Putin ha fatto". Fonte video White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev