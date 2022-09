Il castello di Balmoral era il suo rifugio e il posto in cui, tra i ricordi dei momenti trascorsi in compagnia dei figli e del suo amato Filippo, Elisabetta II trovava conforto e serenità. Ed è qui che ieri, a 96 anni e dopo 70 anni di regno, si è spenta pacificamente circondata dall'affetto della sua famiglia e dal silenzio delle Highlands scozzesi a cui teneva così tanto.

LA NOMINA DI LIZ TRUSS A BALMORAL

Negli ultimi mesi la Regina Elisabetta aveva trascorso molto tempo a Balmoral. Qui si era concessa una pausa prima di prendere parte alle celebrazioni del giubileo di platino ed è nella tenuta scozzese che ha accolto Liz Truss, la nuova premier britannica e le ha conferito l'incarico di formare il nuovo esecutivo. È la prima volta nella storia che un primo ministro viene nominato in un luogo diverso da Buckingham Palace.

Situato nella zona dell'Aberdeenshire, il castello di Balmoral non è una residenza reale ufficiale ma una dimora privata. È anche questo il motivo per cui la nomina di Liz Truss nella tenuta scozzese è stata un'eccezione dovuta alle condizioni di salute della sovrana: i medici le avevano sconsigliato di affrontare il viaggio verso Londra.

La Regina Elisabetta rompe la tradizione dopo 70 anni di regno: incaricherà il nuovo primo ministro a Balmoral

IL CASTELLO DI BALMORAL

Un luogo caro ai Reali inglesi. La residenza di Balmoral ha una lunga storia che inizia nel 1852 quando la proprietà viene acquistata dalla Regina Vittoria e dal principe Alberto. Da allora il castello è stato il teatro di alcuni tra i momenti più importanti nella vita e nella storia della Royal Family.

Qui Elisabetta II amava trascorrere le estati in compagnia della famiglia e dei suoi amatissimi corgi, tra passeggiate nei boschi e battute di caccia. A volte la famiglia si tratteneva a Balmoral fino a ottobre. Tra le immagini ufficiali diffuse per commemorare il principe Filippo in seguito alla sua morte avvenuta nel 2021, alcune raffiguravano i momenti felici passati nella residenza scozzese. Tra le stanze più care alla Regina vi era il salotto, il luogo in cui custodiva tante delle foto della sua numerosa famiglia.

Ed è a Balmoral che Elisabetta aveva trovato consolazione nei periodi difficili che hanno segnato la storia della monarchia inglese, dalla separazione di Carlo e Diana alla morte della principessa avvenuta a Parigi il 31 agosto del 1997 fino alle tormentate questioni private riguardanti figli e nipoti. La perdita del marito, la rinuncia da parte di Harry e Meghan dello status di membri senior della Royal Family con il loro trasferimento negli Stati Uniti e gli scandali che hanno coinvolto il principe Andrea avevano segnato nel profondo la Regina nonostante l'imperturbabile compostezza che ha sempre caratterizzato la sua vita e i suoi impegni pubblici.

GLI ULTIMI GIORNI DI ELISABETTA A BALMORAL

Come racconta il Daily Mail, gli ultimi giorni della vita di Elisabetta a Balmoral sono trascorsi serenamente tra le passeggiate in campagna e le visite di figli e nipoti tra cui William e Kate con i loro tre bambini, in compagnia anche dei suoi collaboratori più fedeli tra cui Angela Kelly, stylist e assistente personale della Regina ma anche sua amica e confidente. «Era veramente di buon umore», riporta il quotidiano inglese. Anche per questo motivo il suo improvviso peggioramento ha colto tutti di sorpresa portando lacrime e dolore in una giornata segnata, a Londra, dalla pioggia battente ma al termine della quale, su Buckingham Palace, è comparso l'arcobaleno.