A poco meno di due mesi dalle elezioni nelle quali ha ottenuto la percentuale record del 76,7%, il presidente russo Vladimir Putin ha giurato per il suo quarto mandato al Cremlino, dove resterà fino al 2024. «Ritengo un mio dovere e la missione della mia vita fare tutto il possibile per la Russia - ha detto Putin, dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione - per il suo presente e per il suo futuro».



Come da protocollo, Putin ha giurato con la mano destra sulla Costituzione. Tra le colonne e gli stucchi della sontuosa sala di Sant'Andrea del Gran Palazzo del Cremlino suonano adesso le note dell'inno nazionale, cantato in coro da tutti i presenti. Vladimir Putin inizia così il suo quarto mandato presidenziale. Salvo sorprese, rimarrà al potere almeno fino al 2024.

Lunedì 7 Maggio 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 11:37

