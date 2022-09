Salva la vita con il sup a un uomo trascinato via dalla corrente del fiume, il video

Un uomo ha salvato con il sup un natante che era trascinato via dalla corrente del fiume. L'ha messo sulla tavola e l'ha ribaltata, permettendo così al giovane di ritornare a terra.

La mossa che ha permesso di salvare l'uomo

Se incontri una persona priva di sensi, avvicinati a lei, getta a mare la pagaia e posiziona la tavola tra te e la vittima. Capovolgi la tavola, afferra le braccia della persona e tirala su sulla tavola. Quindi arrampicati sulla tavola e usa il tuo peso come leva per riportare la tavola in posizione verticale e tirare su la persona sulla tavola. Ora sono trasversali sulla tavola, quindi ruotali nel senso della lunghezza, arrampicati tra le gambe e pagaia a mano fino a riva. Se ci sono altri a terra puoi salutare e chiedere loro aiuto.

Se vedi qualcuno nell'acqua in preda al panico, è importante raggiungerlo rapidamente, prima che si arrende e cada sotto. Rema verso di loro, tenendo la tavola tra di voi; è meglio che prendano il tabellone piuttosto che ti afferrino. Una volta che si sono impadroniti del tabellone, calmali e aiutali a salire sul tabellone. Quindi puoi arrampicarti e portare la pagaia in sicurezza.

Se la persona priva di sensi è sopra o vicino alla propria tavola, è possibile utilizzare la sua tavola per il salvataggio, seguendo le procedure di salvataggio a capovolgimento di cui sopra, se necessario. Ricorda, puoi sempre sostituire una tavola o una pagaia, ma una vita non ha prezzo. Inoltre, come soccorritore, la tua sicurezza è fondamentale. Se sei ferito, diventi un'altra vittima che ha bisogno di essere salvata.

