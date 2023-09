Scandalo in Olanda, parti di aerei vendute alla Russia: arrestato impiegato del ministero della Difesa

Un impiegato del Ministero della Difesa di Arnhem, 48 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver eluso le sanzioni contro la Russia. È sospettato di aver inviato parti di aerei in Russia tramite un intermediario.

Vendita, tuttavia, vietata dopo le sanzioni alla Russia in seguito all’invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio. L'uomo è stato arrestato il 30 agosto, ha riferito in un comunicato stampa l'ispettorato per i reati finanziari FIOD.

Inoltre, nell'appartamento dell'uomo sono state trovate delle munizioni.

Il FIOD ha sequestrato informazioni amministrative e dispositivi informatici.

Il Ministero della Difesa non ha fornito ulteriori dettagli sull'uomo poiché le indagini sono ancora in corso. Il sospettato di 48 anni è stato sospeso ed è in custodia di polizia. Secondo Follow The Money l’uomo lavora nel settore della difesa dagli anni ’90.

Il caso è venuto alla luce dopo che un uomo di 53 anni di Arnhem era stato arrestato il giorno prima. "Il sospettato gestiva una società olandese che esportava parti di aerei principalmente in Russia", ha detto il FIOD. Presumibilmente avrebbe esportato la merce in Russia attraverso "paesi alternativi".

Durante la perquisizione in un appartamento sono stati sequestrati locali commerciali e magazzini, parti di aerei, armi, bossoli e munizioni. Oltre a 250.000 euro e 8.000 dollari in contanti, il FIOD ha sequestrato anche circa 160.000 euro in depositi bancari. Le informazioni emerse da questa indagine hanno portato all'arresto dell'impiegato della Difesa. Poiché egli è alle dipendenze del Ministero della Difesa, nelle indagini è coinvolta anche la sezione militare del Marechaussee.

Secondo la Fiod, venerdì 1° settembre il gip ha messo in custodia cautelare l'indagato per 14 giorni . A entrambi è stato poi ordinato di rimanere in custodia cautelare per almeno altri 60 giorni durante le udienze tenutesi giovedì 14 settembre.

Il caso è venuto alla luce grazie alle informazioni dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), che indaga sulle transazioni e sui flussi di denaro legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Le sanzioni contro la Russia vengono spesso aggirate vendendo beni a intermediari in paesi terzi. Questi includono paesi dell’Asia centrale, del Medio Oriente e della Cina. Anche l’Unione Europea ha adottato misure per reprimere tali pratiche nel suo undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma rimane difficile.

Complessivamente sono in corso decine di indagini penali presso la procura per aver eluso le sanzioni contro la Russia. A marzo si contavano già 45 casi simili