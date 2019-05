Alaska, scontro tra due aerei turistici durante una crociera: cinque morti

Martedì 14 Maggio 2019, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2019 10:31

Cinque morti, 10 feriti e un disperso. È questo il bilancio di uno scontro a mezz'aria fra due aerei turistici innei pressi della città diL’incidente è avvenuto lunedì verso le 13, ora locale. I mezzi, un de Havilland DHC-2 Beaver e un de Havilland Otter DHC-3, appartenevano alla compagnia di navigazione specializzata nelle crociere. A bordo dei due idrovolanti c'erano 16 persone, di cui 14 provenienti dalla nave da crocierache stavano tornando da una gita al parco nazionale delNon si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma le autorità hanno predisposto un'inchiesta per indagare sulle dinamiche, come sottolinea l'Independent. «Nessuno degli aerei monomotore era sotto controllo aereo quando si sono scontrati, e le circostanze dell'incidente sono poco chiare», ha detto il portavoce dell'Amministrazione dell'Aviazione Federale,La nave da crociera Royal Princess ha lasciato Vancouver l'11 maggio e doveva arrivare ad Anchorage sabato. Un passeggero della nave da crociera Royal Princess ha raccontato all'Associated Press che il capitano della nave ha annunciato ritardi. «La nave non partirà come previsto», ma non sono stati forniti dettagli su come l'incidente avrebbe influito sul resto del viaggio.