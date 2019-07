Muore mentre fa un selfie in vacanza: precipitato dalla scogliera sulla spiaggia

Dichiarato morto all'ospedale: 25enne si risveglia poco prima della sepoltura

Il ferito è stato trasportato in aereo all'aeroporto di Alicante.



Uno degli uomini è stato portato in ospedale in elicottero. È all'ospedale di Alicante dove è stato sedato. Il terzo uomo è rimasto illeso ma ha subito un attacco di panico ed è stato portato all'ospedale di Torrevieja.



Sembra che il gruppo di vacanzieri stesse facendo una foto quando sono precipitati giù dalle vecchie mura sopra la lunga spiaggia. Punta Prima è il promontorio che segna il confine tra i comuni di Orihuela e Torrevieja. Fonti locali, citando la Guardia Civil, hanno descritto il gruppo di turisti come di origine britannica e hanno detto che stavano cercando di fare una foto con telefonino in quel momento. Un terzo vacanziere era con loro, ma è rimasto illeso. L'uomo che è morto sia precipitato su una. Il ferito è stato trasportato in aereo all'aeroporto di Alicante.Uno degli uomini è morto sulla scena e un altro è stato portato inin elicottero. È all'ospedale di Alicante dove è stato sedato. Il terzo uomo è rimasto illeso ma ha subito un attacco di panico ed è stato portato all'ospedale di Torrevieja.Sembra che il gruppo di vacanzieri stesse facendo una foto quando sono precipitati giù dalle vecchie mura sopra la lunga spiaggia. Punta Prima è il promontorio che segna il confine tra i comuni di Orihuela e Torrevieja.

Un uomo è morto e un altro è gravemente ferito dopo una caduta di oltre 10 metri di altezza mentre tentavano di scattare un selfie sulla costa spagnola. La tragedia è avvenuta verso le 19.30 di ieri sera, come rivela il The Sun, in un'area conosciuta come Punta Prima vicino alla città di Torrevieja. Era un gruppo di turisti britannici in vacanza al mare in Spagna.