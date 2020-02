La moglie lo tradisce con quattro uomini, si vendica mettendole una super colla nei genitali: «L'ho fatto per tutelare il matrimonio»

Mette la colla nei genitali della moglie perché sospettava che lo tradisse con 4 uomini diversi. Dennis Mumo, 36 anni, del Kenya, aveva scoperto sul telefono della moglie diversi messaggi con altri uomini. Pare che la donna chattasse con altri sui social media e il marito si era convinto che la tradisse.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, ha così cercato di vendicarsi. Si era convinto che ogni volta che si allontanava per lavoro la moglie ricevesse in casa i suoi amanti, così ha immobilizzato la donna per applicarle una colla molto potente nei genitali e garantirsi in questo modo la sua fedeltà. La colla ha ustionato le parti intime della moglie che ha iniziato a gridare di dolore ed è stata poi trasportata in ospedale.



L'uomo, arrestato dalla polizia, ha ammesso di aver fatto tutto al solo scopo di tutelare il suo matrimonio. Il marito ha raccontato di aver visto le chat, di aver scoperto che la moglie mandava foto di nudo ad altri uomini, ma nulla può giustificare la violenza arrecata. La donna, infatti, avrà bisogno di lunghe e dolorose cure mediche, oltre al fatto che potrebbe rischiare di diventare sterile.