Un'enorme voragine si è aperta nel parcheggio di un ospedale di Gerusalemme, come mostrano alcuni video che circolano in Rete.

La voragine si è aperta fuori dallo Shaare Zedek Medical Center, causando il crollo di una parte significativa dello stazionamento delle auto. Al momento non si registrano feriti, ma non è ancora chiaro se la frana si sia realmente fermata.

Come affermato dalla stampa locale, sul posto si è recato anche il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, e un ingegnere municipale per fare una prima stima dei danni e capire come gestire l'incidente.

Il Servizio antincendio e di soccorso ha dichiarato: «Sette squadre antincendio, di evacuazione e di soccorso, assistite dall'Unità speciale di evacuazione del distretto di Gerusalemme, stanno ora operando nella voragine che si è aperta nel parcheggio dell'ingresso allo Shaare Zedek Medical Center».

«I vigili del fuoco stanno cercando persone ferite o intrappolate nel luogo del crollo e stanno cercando di localizzare veicoli che si ritiene siano stati sepolti all'interno della voragine».