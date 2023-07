Soldato americano arrestato in Corea del Nord, ha superato senza autorizzazione il confine del «luogo più spaventoso del mondo»

Avete presente le sparizioni che avvengono nella serie tv «Stranger Things» e che portano le persone nel «Sottosopra»? Questa storia è un esempio di come la realtà superi sempre la fantasia. Ci troviamo a Panmunjom, sul 38° Parallelo. Qui c'è la frontiera che divide le due Coree. Un soldato americano ha varcato la «Linea di Demarcazione Militare» ed è scomparso. Il Corriere della Sera suppone che possa trattarsi di un caso di diserzione. Una terza fonte del Pentagono ha spiegato che il soldato ha «attraversato il confine volontariamente». Ora aleggia un velo di mistero su dove sia.

L'allarme è stato lanciato dal Comando delle Nazioni Unite, presente sul versante sudcoreano dal 1953, per garantire la tregua tra le due parti. Da sottolineare che, tecnicamente, le due parti sono ancora in guerra, perché a Panmunjom, settanta anni fa fu firmato solo il cessate il fuoco dopo tre anni di battaglie lungo la penisola.



Il comunicato spiega che «un cittadino americano che era in un tour di orientamento nella JSA - Joint Security Area ha attraversato senza autorizzazione la Military Demarcation Line entrando nella Corea del Nord, ndr). Riteniamo che sia stato preso in custodia dai nordcoreani e stiamo lavorando con il loro esercito per risolvere l'incidente». Il Comando Onu, guidato dagli americani, quindi ipotizza un errore.

BREAKING: A U.S. citizen has crossed into North Korea during a tour of Panmunjom and is believed to be in DPRK custody, the UN Command has announced, stating it is actively working with the DPRK to resolve the incident.



Updates soon @nknewsorg pic.twitter.com/RyqYS0bNtV — NK NEWS (@nknewsorg) July 18, 2023

Il villaggio di Panmunjom

Nel '93 Bill Clinton l'aveva definito come «il luogo più spaventoso del mondo»

Panmunjom si trova nella «Demilitarized Zone», una linea di confine che spacca la penisola coreana, profonda 4 chilometri e che corre da Ovest a Est per 248 chilometri di lunghezza.

Viene chiamata così perché è considerata l'area a più alta concentrazione di soldati, armi, trappole antiuomo e mine di tutto il mondo. Il villaggio di Panmunjom, nella parte Sud, si può visitare, con molte precauzioni e seguendo regole strette, anche da turisti, venendo da Seul che dista un centinaio di chilometri.

Le procedure di registrazione per i civili sono rigorose e i soldati si attengono al regolamento per evitare scontri. Il Comando Onu per ore non ha fornito dettagli sull'americano disperso. Un giornale di Seul, il Dong-a Ilbo, sostiene che è un militare e lo identifica come Travis King, soldato semplice della US Army. Funzionari Usa riferiscono che il militare stava per essere cacciato dalla Corea del Sud per motivi disciplinari ma è riuscito a lasciare l'aeroporto, unirsi ad un tour nell'area di sicurezza e quindi attraversare il confine. Il Korea Herald parla di diserzione dell'americano, anche se non sa se si tratti di un soldato di stanza in Sud Corea e in visita.

Su Facebook, Mikaela Johansson, una svedese, ha scritto di aver partecipato al tour e che improvvisamente un uomo ha cominciato a correre attraversando la linea di demarcazione. «Si sono sentite delle grida e un tizio che era nel nostro gruppo si è lanciato tra due edifici, andando dall'altra parte! Ci è stato subito ordinato di entrare nella Freedom House (edificio controllato dall'Onu nel settore Sud, ndr) e poi di risalire sul bus militare che ci aveva portato lì». Potrebbe dunque essere un'assurda fuga nella Corea del Nord.