«Sono a casa sana e salva», 22enne scrive all'amico su Facebook ma subito dopo viene violentata e uccisa

Venerdì 15 Giugno 2018, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 18:33

Stavada un suoquando è stata. Una giovanedi successo, Eurydice Dixon, è morta a Melbourne a soli 22 anni subito dopo aver mandato un messaggio a un suo amico annunciandogli che era arrivata "sana e salva" a casa dopo la sua esibizione.A dare l'allarme su quanto accaduto lo scorso gennaio, fu lo stesso assassino, un 19enne che si era recato alla polizia raccontando quello che aveva fatto e indicando agli agenti il luogo del delitto. Qualche ora dopo è stato trovato il corpo della ragazza su cui sono stati riscontrati segni di violenza. Come riporta anche il Daily Mail , poco dopo mezzanotte, appena prima dell'aggressione, Eurydice aveva scritto su Facebook a un suo amico, raccontandogli di essere vicino casa dopo aver partecipato ad un concerto durante il quale si era esibita, allo Highlander Bar nel centro di Melbourne.La famiglia, che la ricorda come una ragazza sorridente e molto talentuosa, è sconvolta da quanto accaduto, così come i suoi amici. Da qualche anno si era fatta conoscere nel mondo dello spettacolo ed era molto apprezzata anche dai suoi colleghi. James Todd, 19enne con disturbi autistici, è stato arrestato per omicidio e violenza sessuale, in questi giorni si sta svolgendo il processo a suo carico.