L'attrice di Mujgan in Terra Amara parla della morte del suo personaggio: «Il mio percorso era finito»

Melike İpek Yalova è l'attrice interpreta il personaggio di Mujgan di Terra Amara, ed è ospite oggi a "Verissimo", il salotto televisivo di Silvia Toffanin che ogni weekend offre ai telespettatori interviste inedite a volti tv e personaggi del mondo dello spettacolo. Intervistata dalla Toffanin, l'attrice turca ha parlato della morte del suo personaggio nella storia.

Mujgan di Terra Amara: «Il percorso del mio personaggio era terminato da tempo»

«La serie non doveva essere così lunga e all'inizio avevo firmato un contratto per fare solo 13 puntate - racconta l'attrice -.

Per fortuna poi la serie ha avuto molto successo ed p andata avanti. Il mio eprsonaggio però era arrivata alla fine, il suo sviluppo era arrivato al termne già da tempo. Quindi l'ultimo giorno di riprese è stato un griono felice per me. Ero un po' stanca, ma felice».

Ti aspettavi che il tuo personaggio fosse così amato? Ha chiesto Silvia Toffanin. «I personaggi secondo me devono rimanere il tempo necessario per la storia, che secondo me è stupenda, ecco perché la serie è così amata. Sono molto amata dai fan e mi dispiace molto non esserci più. Considero l'Italia come una secodna casa per me. E' stato bello trovare dei veri amici durante le riprese della serie, ho avuto la fortuna di lavorare con persone di lavoro. Le persone sono durate quasi 3 anni quindi siamo stati insieme molto a lungo». «E una di queste amiche è diventata anche una nostra amica - ha aggiunto allora la Toffanin». Si tratta di Behice, interpretata dall'attrice Esra Dermancıoğlu, che con un contributo video ha salutato l'attrice e amica Melike.

Sulla sua vita privata, Melike İpek Yalova ha dichiarato: «Non sono in cerca dell'amore, ma posso dire che la mattina quando mi alzo penso a una persone, e spero che sia così anche per lui. Scusate mi vergogno un po' quando devo parlare di queste cose - ha detto l'attrice -. Non è un amore che va avanti da tanto tempo - spiega - ma per quello che provo è come se andasse avanti da tanto. E' come se avessi paura die ssere davvero felice, ma è certament eun periodo in cui sono più felice del solito».

Com'è la situazione in Turchia rispetto all'Italia? - chiede a questo punto la Toffanin. «Dopo la pandemia, purtroppo, le persone sono più ciniche. Qualche giorno fa ho saputo della storia agghiaccciante di Giulia Cecchettin. Voglio fare le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia, ho appreso la notizia con grande ramamrico. Il mio pensiero va anche a tutte le donne che ogni giorno soffrono. Le donne devono essere felici, devono avere tutti i diritti che meritano. Ma purtroppo non è così e questo mi rende molto triste».

«In questo periodo - prosegue - sono convinta di voler ricominciare a studiare, perché penso che noi donne dovremmo impegnarsi al massimo per avere un ruolo attivo nel difendere i nostri diritti. Le donne dovrebbero essere più presenti in politica, in economia. Questo non signfica che ho intenzione di fare politica in modo attivo, ma per quel che posso voglio impegnarmi».

Poi un'importante anticipazione sulla storia di Terra Amara: il figlio di Mujgan, si apprende da una clip esclusiva, si ammalerà di meninginte rischiando la vita.