Sottomarino Titan, l'ultima teoria inquietante: la nave madre più economica per trainarlo verso il Titanic

Per risalire alle cause dell'implosione del sommergibile Titan ci vorranno fino a 18 mesi. Ma tra gli esperti si fa strada l'ultima teoria, quella sulla "nave madre" economica e quindi dannosa rispetto a quelle che solitamente trasportano i sommergibili sui luoghi di immersione. È solo uno degli stratagemmi che il Ceo di OceanGate, Stockton Rush, avrebbe messo in atto per tagliare i costi e rendere più redditizia l'esplorazione. Non considerando, però, le potenziali conseguenze disastrose delle sue decisioni.

La nave madre Polar Prince

Alcuni ingegneri esperti hanno spiegato al New York Times che uno dei motivi per cui il Titan potrebbe essere imploso è il modo in cui è stato trasportato nella zona del relitto del Titanic dalla "nave madre". Confrontando il Titan con l'Alvin, un sommergibile di ricerca del governo degli Stati Uniti che ha completato in sicurezza più di 4.500 immersioni in acque profonde dal 1973, gli esperti sottolineano una serie di modifiche al design e al protocollo che potrebbero aver condannato il Titan. A differenza del Titan, l'Alvin è stato progettato come una sfera con uno scafo interamente in titanio, ed è sempre stato trasportato sul sito di immersione sul ponte di una nave madre, mentre il Titan è stato rimorchiato attraverso le acque agitate del Nord Atlantico sulla piccola piattaforma di immersione di una nave noleggiata, la Polar Prince, danneggiando potenzialmente il sommergibile prima dell'implosione.

Le differenze con Alvin

Il sommergibile di ricerca Alvin viene trasportato sui siti di immersione sul ponte di una nave madre dedicata, dotata di argani personalizzati e di una grande gru che poi la posiziona nelle acque.

Al contrario, il Titan non aveva una nave madre dedicata e per ridurre i costi è stata rimorchiata in mare prima dell'immersione fatale da una nave noleggiata più piccola, la Polar Prince.

La Polar Prince, un rompighiaccio della Guardia Costiera canadese dismesso, era più piccolo e più vecchio delle navi che OceanGate aveva utilizzato negli anni precedenti, un'altra mossa di taglio dei costi da parte di Rush. Utilizzando un cavo di traino, la nave ha trascinato il Titan per centinaia di miglia di mare aperto in cima alla piattaforma di lancio utilizzata per immergere e recuperare il sottomarino.