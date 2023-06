Spada luccicante in bronzo (di 3500 anni fa) trovata in Germania: «Forse il tesoro di un principe condottiero»

Quando si dice la spada nella roccia. Conficcata in strati di terra millenari, è apparsa intatta, perfettamente conservata, forgiata nel metallo più nobile che è il bronzo, lucente nel suo tipico colore verde, come fosse appena uscita dalla fucina, dalle mani del suo fabbro. Eppure ha quasi 3500 anni di storia. Uno degli oggetti antichi più mirabili degli ultimi anni, che l'archeologia abbia regalato, databile all'età del Bronzo medio. L'elsa in forma ottagonale riccamente decorato con rilievi e incisioni, la lama bilanciata ad arte per tagliare come un'arma mortale. E' la sorpresa restituita da un scavo in Germania, nello stato della Baviera, nel sito di Donau-Ries. Siamo a Nördlingen, tra Norimberga e Stoccarda,al cospetto di un luogo di sepoltura millenario, risalente al XIV secolo a.C. Le notizie dal cantiere arrivano dall'équipe di archeologi dell'Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti. L'ipotesi più accreditata è che «la spada fosse una vera arma, e non un oggetto simbolico». Così ben conservata che «brilla quasi ancora». La datazione preliminare colloca la spada alla fine del XIV secolo a.C., un'epoca dalla quale le scoperte di spade sono scarse, soprattutto in queste condizioni.

L'emozione è tanta. la spada sia stata lasciata nella tomba come dono di sepoltura». L'impugnatura appare in forma ottagonale, realizzata interamente in bronzo, impreziosita da una serie di incisioni decorative e rilievi forgiati a sbalzo. La spada porta con sè sempre valori nobili, rimanda a personaggi che hanno avuto un ruolo chiave nella società dell'epoca, una posizione elevata all'interno della gerarchia. Un principe, un condottiero, un uomo di potere militare e quindi politico. Una famiglia aristocratica.

Gli archeologi hanno spiegato che la spada è stato «lasciata in una tomba contenente i resti di tre persone: un uomo, una donna e un giovane, che sono stati seppelliti poco dopo l'altro. Non è chiaro quale fosse la loro relazione, ma furono sepolti con un ricco corredo funerario». Gli antropologi stanno analizzando tutti i reperti ossei degli scheletri. Forse una tomba di famiglia di grande importanza. Secondo i ricercatori, la spada va considerata come una vera arma. «Non mostra segni di usura da combattimento, ma il centro di gravità nella parte anteriore della lama indica che era bilanciato principalmente per tagliare».

Come riporta il Guardian, Mathias Pfeil, capo del dell'Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti, ha dichiarato alla stampa: «La spada e la sepoltura devono ancora essere esaminate in modo che i nostri archeologi possano classificare questo ritrovamento in modo più preciso. Ma possiamo già dire che lo stato di conservazione è straordinario. Un ritrovamento come questo è molto raro».

La forma ottagonale dell'elsa rende il ritrovamento ancora più raro, poiché solo abili fabbri erano capaci di tale maestria. «La produzione delle spade ottagonali è complessa perché l'impugnatura è fusa sopra la lama. La decorazione è realizzata con un intarsio e utilizzando segni distintivi». Con ulteriori esami, il team spera che alcuni dei misteri che circondano questa strana spada luccicante vengano svelati.