Studente muore nel sonno dopo aver mangiato gli spaghetti avanzati da 5 giorni

LE PIÙ CONDIVISE

FANTASTICANDO Licenziarsi e voltare pagina: ecco cinque posti dove la vita costa talmente poco Chi non ha mai fantasticato di lasciare il proprio lavoro e trasferirsi in un posto al caldo dove la vita costa talmente poco che magari non c'è neanche bisogno di lavorare? Ecco 5 mete...

I TRASPORTI Il Comune di Napoli è in rosso: stop agli abbonamenti agevolati Casse a secco, il Comune taglia gli abbonamenti ai trasporti per i poveri. Per il 2019 sparisce il fondo da 1,6 milioni per gli sconti sui ticket Anm destinati ai pensionati e agli invalidi con... di Pierluigi Frattasi

LE INDAGINI Julen, è stato un trauma cranico Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

LA VIOLENZA Massacrato di botte a sette anni, la verità di Noemi: «È stato... Noemi ha otto anni e negli occhi ancora il terrore di quel manico di scopa che la colpiva. Ore da incubo, che si leggono tutte nel volto tumefatto della piccola. È sola,... di Gigi Di Fiore

STATI UNITI Lascia il figlio di 6 mesi e va in vacanza: lui muore Lega il figlio a un seggiolino dell'auto e lo chiude in soffitta da solo per tre giorni. Lovily Johnson, 23 anni, ha lasciato il suo bambino, Noah, in una mansarda soffocante legato al suo... di Alessia Strinati