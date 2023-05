Tempesta in Turchia, divano vola dal balcone: il video

Vídeos - Vídeo mostra sofá a ‘voar’ após tempestade na Turquia https://t.co/II9kst7eKt — Correio da Manhã (@cmjornal) May 18, 2023

Un video amatoriale ha registrato il momento in cui un divano è volato dal balcone di un grattacielo a seguito di una tempesta che si è registrata nella capitale della Turchia, a Ankara.

Nelle immagini della breve registrazione, pubblicata anche su Twitter, si può notare il divano che viene spazzato via dal vento violentemente e cade in un giardino vicino a altre abitazioni. Non si hanno notizie sugli eventuali danni causati dal sofà.