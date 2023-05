Maltempo in Romagna, Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta: «Scusatemi, ma penso a quella povera gente»

Il maltempo ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna. Tutta Italia osserva le immagini drammatiche che arrivano da Faenza, Cesena, Lugo e le altre città colpite dall'alluvione. Difficile restare impassibili, soprattutto per chi a quella terra è legato. Come Antonella Clerici, che a "È sempre Mezzogiorno", il suo programma sulla Rai, non è riuscita a trattenere l'emozione.

Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di "Romagna Mia", che «in realtà è Romagna nostra», dice la conduttrice. «Li abbracciamo virtualmente, non conosco persone che non amano questa regione.

Ci sono persone che hanno perso tutto», dice Antonella Clerici, che crolla quando sullo schermo viene mostrata la foto di un uomo che passeggia con il cane, con l'acqua che gli arriva alle ginocchia.

La conduttrice non trattiene l'emozione: «Scusate... penso a tutta questa povera gente... scusate, siamo in diretta e mi emoziono. Poi, non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco», ha detto, mentre il pubblico la sosteneva con un lungo applauso.