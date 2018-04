Terremoto e panico in Bolivia, scossa di magnitudo 6.8: «Avvertito fino a Cile e Brasile»

Paura in tutto ilper un, che si è registrato oggi intorno alle 10.40 (le 15.40 in Italia) in Bolivia, con scosse che si sono sentite fino al nord del Cile e nella città brasiliana di San Paolo. Non ci sono al momento notizie di danni o feriti., l'epicentro del sisma è stato individuato a 243 chilometri a sudovest della città boliviana di Potosì a una profondità di 566 chilometri.(Shoa), come il suo equivalente in Perù hanno escluso che il sismo possieda le condizioni necessarie per scatenare uno tsunami sulla costa pacifica dell?America del Sud. Il Servizio Geologico Usa, da parte sua, ha localizzato l'epicentro della scossa 13 chilometri a nordest della località boliviana di, nel dipartimento di Chuquisaca (sudest della Bolivia). Il terremoto si è sentito non solo in Bolivia ma anche nel nord del Cile, nella località peruviana di Tacna e a San Paolo, in Brasile, dove si sono registrate scene di panico, con numerose persone fuggite dai palazzi del centro della megalopoli temendo possibili crolli. Nessuna vittima o danno materiale di una certa importanza sono stati rilevati finora.