Texas, uomo spara nella scuola elementare: uccisi 14 bambini e un insegnante. Fermato l'attentatore

Strage in una scuola negli stati uniti. Sono i 15 morti di una sparatoria in una scuola elementare del Texas: 14 studenti e un insegnante. La strage è avvenuta in una scuola elementare a Uvalde, in Texas. Il sospetto "cecchino" è stato arrestato, secondo quanto riportato dalla polizia.

L'allarme

L'allarme era scattato quando l'Uvalde Consolidated Independent School District aveva rivelato che un tiratore si trovava alla Robb Elementary School e aveva chiesto alle persone di stare lontano dalla zona. Attraverso twitter aveva informato che «le forze dell'ordine sono sul posto. In questo momento è necessaria la tua collaborazione non visitando il campus. Non appena verranno raccolte ulteriori informazioni, queste verranno condivise».

Update: Robb Parents

Robb Elementary students have been transported to the CIVIC CENTER for reunification. Parents are encouraged to pick up their children at this time. — Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022

Movente non chiaro

Le motivazioni che hanno spinto l'uomo ad aprire il fuoco non sono chiare. La polizia è arrivata nel giro di pochi minuti e ha fermato l'aggressore intorno alle 13.06. Fra la chiamata al 911, il 113 locale, e l'arrivo degli agenti, l'uomo ha avuto modo di uccidere almeno due persone e di ferirne altre 13. Il timore però è che il bilancio sia molto più pesante.