Sfarzosa cerimonia per il nuovo re thailandese Maha Vajiralongkorn. Vestito d'oro e portato a spalla su un palanchino da soldati in divisa arancione ha salutato il pubblico, 150mila persone che lo hanno aspettato lungo le strade, per la prima volta da quando è stato incoronato. Si è trattato infatti del primo giorno di cerimonie per la sua ascesa al trono, costate alle casse dello stato 31 milioni di dollari. La processione del re, che ha poteri quasi divini ed è considerato una reincarnazione di Vishnu, dura quattro ore e mezzo lungo un percorso di sette chilometri nella città vecchia di Bangkok. Il corteo si ferma in tre templi buddhisti prima di fare ritorno al Gran Palazzo.

Domenica 5 Maggio 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA