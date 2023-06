Bimbo di un anno muore annegato mentre era sotto la sorveglianza della baby sitter

Pedro Lucca Rodrigues Araújo, un bambino di un anno, è annegato in una piscina gonfiabile, mentre era sotto la custodia della tata a Silveiros, Barcelos, Portogallo. L'allarme è stato dato alle autorità intorno alle cinque del pomeriggio. Sul posto, i vigili del fuoco non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino, che al loro arrivo era già deceduto.

Come riporta la stampa locale, sul caso, al momento, sta indagando la Polizia Giudiziaria di Braga.

I genitori del piccolo, di nazionalità brasiliana, si sono trasferiti in Portogallo nel febbraio dello scorso anno. «Sono scioccati dalla situazione. Sono dei grandi lavoratori ed è per questo che Pedro era con la tata mentre l'altro figlio, quello maggiore, di quattro anni, era in giardino. Qualcuno ha chiamato sua madre alle cinque del pomeriggio e hanno detto che gli era successo qualcosa. È stato solo quando è arrivata lì, però, che ha scoperto che il bambino era morto. È stato uno shock.

Non so cosa sia successo, ma la tata non ha mai avuto problemi con nessun bambino», ha raccontato a CM un amico di famiglia.

La tata della previdenza sociale aveva altri tre bambini in custodia. Alcuni vicini hanno rivelato a CM di aver sempre conosciuto la donna come «estremamente» attenta, una perfetta professionista.

Il bambino aveva festeggiato un anno questo mese.