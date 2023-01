Totti e Noemi, quadro di famiglia senza Ilary: «L'amore della mia vita». La dolce dedica per i figli

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso per la prima volta il periodo natalizio lontani. Ilary dopo il Natale è volata a Bangkok in compagnia del suo nuovo amore, Bastian Muller. L'ex Capitano della Roma, invece, è partito alla volta di Miami, insieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi e ai figli Cristian, Chanel e Isabel.

Foto e video condivisi sui social che doucmentano la vacanza da sogno: Ilary tra i luoghi più sperduti della Thailandia e Totti tra le acque cristalline dei Caraibi.

Totti continua il suo viaggio extra lusso a bordo della crociera Symphony of the Seas, dove si trovano diversi ristoranti, campi da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e altri servizi particolari.

Insomma, una vacanza da sogno per la famiglia allargata. È importante collezionare i ricordi e lo sanno bene Cristian e Chanel Totti che quotidianamente testimoniano la vacanza sulla piattaforma Instagram infiammando così il gossip.

Meno social invece i due innamorati Totti e Noemi, ma il Pupone ha fatto un'eccezione condividendo tra le Instagram stories un quadro di famiglia che ritrae papà Francesco in compagnia dei suoi tre figli. A corredo della scatto con location mozzafiato, Totti ha aggiunto come colonna sonora L'amore della mia vita, brano di Arisa che Totti ha dedicato ai figli.

La coppia si sarebbe recata in Honduras, come mostrano i diretti interessati sui loro social. La tappa sarebbe piuttosto cara a Ilary, visto che il reality che conduce è ambientato proprio su quelle spiagge. I due si trovano insieme ad altri amici e starebbero facendo una crociera. Il gruppo è sbarcato sull'isola di Roatan, dove è ambientata L'Isola dei Famosi, condotta proprio dalla Blasi, motivo per cui alcuni hanno visto questa scelta come l'ennesima frecciatina tra ex.