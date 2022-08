Seduce mamma, poi si finge donna esce con il figlio e li deruba di oltre 20mila euro

Esce con una mamma, poi seduce il figlio e infine truffa entrambi sottraendogli oltre 20mila euro. Il truffatore romantico, un uomo cinese il cui cognome è Song, è stato citato in giudizio. Ha stretto una relazione con mamma e figlio sull'app cinese WeChat.

Truffatore romantico, il "Dio degli appuntamenti online"

L'uomo è stato soprannominato il "Dio degli appuntamenti online" sui social media. Secondo il Beijing Youth Daily, ha incontrato per strada la mamma, identificata solo dal cognome Jiang, nella provincia di Gansu. Durante il loro primo incontro, avvenuto nella primavera del 2018, Song le ha chiesto se fosse single e si sono scambiati i numeri.

Il fidanzamento con la mamma

La coppia si frequenta e, alla fine dell'anno, Song incontra il figlio della sua nuova ragazza, Li. A quel punto si finge donna e seduce il figlio su WeChat con un account falso.

L'inganno

Dopo aver detto a Jiang che era innamorato di lei, le chiede di consegnare 9mila euro circa per pagare i dipendenti della sua fattoria. Allo stesso tempo, ha tolto circa 8mila al figlio mentre affermava che aveva bisogno di contanti per le spese mediche di un'amica e le spese ospedaliere per suo padre.

La truffa durata 5 anni

L'elaborata truffa è continuata per cinque anni, fino a quando mamma e figlio hanno denunciato le loro preoccupazioni alla polizia a febbraio. Sul Weibo cinese simile a Twitter, una notizia sulla truffa ha raccolto decine di migliaia di commenti. Molti erano sconcertati da come il figlio continuasse una relazione con una "fidanzata" che non aveva mai incontrato.

