Ospite a sorpresa alle nozze nel golf club, Trump bacia la sposa

Martedì 23 Luglio 2019, 14:51

Il tema delle nozze ruotava intorno al motto «Rendi grande l'America» ​​e includeva bandiere a sostegno della rielezione dell'attuale presidente degli Stati Uniti.Sarà stato per questo che Donald Trump ha visitato a sorpresa il matrimonio di due suoi fedelissimi fan, che hanno festeggiato il loro matrimonio a Bedminster, nel New Jersey, in un club da golf di proprietà del Presidente, secondo quanto riferito da TMZ.Gli sposi, PJ Mongelli e Nicole Marie, hanno organizzato il banchetto nuziale ricordando il motto della campagna elettorale del presidente Trump. Inoltre, all'ingresso c'erano tante bandiere che riportavano la scritta: Trump 2020.Dopo essere stato salutato dai parenti e dagli amici degli sposi, il Presidente si è avvicinato alla sposa e l'ha baciata.In precedenza, Marie gli aveva inviato diversi inviti di nozze, insieme a foto che aveva scattato con lui in occasione di eventi pubblici.