Tumore allo stomaco scambiato per un'ulcera, papà muore a 47 anni dopo 200 ore di pronto soccorso

Un padre di due figli di 47 anni è morto dopo aver trascorso circa 200 ore in pronto soccorso con una "ulcera allo stomaco" che si è rivelata essere un tumore allo stadio terminale. Danny Johnston è deceduto il 17 febbraio, appena un mese dopo che gli era stato diagnosticato un cancro, ha detto la moglie in lutto Charlene, 37 anni. Il giovane papà era entrato e uscito dal Countess of Chester Hospital con sintomi tra cui vomito di sangue, come riportato dal Mirror.

La diagnosi

La moglie ha detto di essere rimasta scioccata nel sentire che il cancro era apparentemente elencato nelle cartelle cliniche di Danny nel novembre 2022, ma nessuno ne aveva parlato alla famiglia. Charlene ha detto: "È andato a fare una scansione il 14 gennaio e poi mentre stava uscendo è svenuto. A quel punto non stava molto bene. Siamo andati al pronto soccorso quando Danny ha detto che voleva fare una flebo e prendere l'anti-malattia farmaci e andare a casa. Questo era il piano. "Un'infermiera ha detto 'non lasciarlo andare' e quando le ho chiesto perché mi ha detto 'non lo sai?' e lei mi ha chiesto cosa pensavo fosse e io ho risposto che era un'ulcera nel suo duodeno e che stava aspettando una procedura o un'operazione e i suoi occhi hanno iniziato a riempirsi. Ha detto "devi sapere una cosa. Ha il cancro'".

I funerali

Gli è stato detto che aveva il cancro solo il 15 gennaio ed è morto un mese dopo, il 17 febbraio. Charlene ha aggiunto: "Non credo che accettasse che fosse terminale. Pensava che avrebbe avuto almeno altri 10 anni". E poi: "Era un vero padre di famiglia e aiutava sempre gli altri. Si faceva coinvolgere nelle cose della comunità". Il funerale di Danny si svolgerà al Chester Crematorium il 9 marzo.

Un portavoce del Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust ha dichiarato: "Sappiamo che la famiglia del paziente è preoccupata per le cure che abbiamo fornito e la nostra comunicazione con loro. Siamo spiacenti che questa sia stata la loro esperienza e che i nostri servizi non siano stati all'altezza agli elevati standard che ci siamo prefissati. Stiamo indagando attivamente sulla loro denuncia e rimarremo in contatto con la famiglia in modo da poter affrontare le loro preoccupazioni direttamente con loro".