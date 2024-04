Infermiere aggredito da un paziente all’ospedale di Battipaglia. L’episodio è accaduto ieri mattina, intorno alle 6, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Il paziente si è scagliato contro l’infermiere e lo ha colpito al volto e su altre parti del corpo con pugni e schiaffi ferendolo. I colleghi dell’operatore sanitario sono intervenuti per allontanare l’uomo furibondo ma non ci sono riusciti e sono state allertate le forze dell’ordine. Al Santa Maria della Speranza si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno bloccato l’uomo, un battipagliese, 22enne, che era anche in stato di ebbrezza e lo hanno identificato ed allontanato. A riportare la calma al pronto soccorso - dove c’erano anche altri pazienti - è stata riportata dai militari, nel frattempo l’operatore sanitario ferito è stato medicato dai colleghi. Fortunatamente la prognosi è di pochi giorni e non ha riportato lesioni gravi. I carabinieri hanno ricostruito l’episodio ed hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno mentre sono in attesa che l’infermiere sporga la querela di parte e poi l’aggressore sarà denunciato per lesioni.

L’uomo violento si è scagliato contro l’operatore sanitario perché non condivideva la terapia a cui si sarebbe dovuto sottoporre e non era di suo gradimento nemmeno il comportamento degli operatori sanitari. All’improvviso il giovanotto è andato in escandescenza ha iniziato ad urlare infastidendo medici e pazienti e poi si è scagliato contro l’infermiere strattonandolo e colpendolo con pugni e schiaffi. L’operatore sanitario si è difeso alla meno peggio schivando qualche pugno, in suo aiuto sono giunti i colleghi ma non sono riusciti a tranquillizzarlo.

Mentre veniva soccorso l’infermiere ferito sono stati allertati i carabinieri che sono giunti molto velocemente ed hanno blindato tutti i locali del pronto soccorso. Il giovane furibondo è stato bloccato ed identificato dai militari che dovranno denunciarlo. Purtroppo, non è la prima volta che all’ospedale di Battipaglia vengono aggrediti gli operatori sanitari: nei mesi scorsi, per garantire più sicurezza all’interno del nosocomio e soprattutto al pronto soccorso dove ci sono centinaia di accessi al giorno, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha predisposto il presidio di polizia fisso proprio nei locali attigui al pronto soccorso.

A novembre del 2023 nel mirino di un altro aggressore nello spazio antistante al pronto soccorso del Santa Maria della Speranza, finì l’autista di un’ambulanza e il malcapitato rimase ferito. Un anno fa un altro infermiere fu aggredito dal marito di una paziente.