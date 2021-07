Tunisia, il presidente Saied licenzia il governo e sospende il Parlamento: «Non è un colpo di stato»

A 10 anni dalla primavera araba, il presidente tunisino Kais Saied, 63 anni, ha licenziato il governo guidato dal premier Hichem Mechichi, sospeso le attività del Parlamento e tolto l'immunità a tutti i suoi membri. In Tunisia ci sono proteste di piazza contro la gestione della pandemia Covid. «Troppe persone sono rimaste deluse dall'ipocrisia e dalle truffe ai danni dei loro diritti», ha detto Saied.

Mezzi militari hanno circondato la sede del Parlamento tunisino al Bardo e quella della tv nazionale, a seguito di un preciso ordine di Saied. Per il partito islamista moderato Ennahda, prima forza del Parlamento, il presidente ha messo in atto un colpo di stato.

Cosa ha detto Saied? «O sei con il popolo o sei dalla parte opposta contro di esso. E ci sono altre misure che saranno prese man mano che la situazione si sviluppa. Non vogliamo spargimenti di sangue», ha detto il presidente, eletto e in carica dal 2019. «Avverto coloro che si stanno preparando stasera e distribuendo denaro in alcuni quartieri per appiccare incendi e saccheggi che la legge è al di sopra di tutti e sarà applicata a loro», ha aggiunto.

🇹🇳Pres. Kais Saied just now: "Either you are with the people or you are on the opposite side against them. And there are other measures that'll be taken as the situation develops. We don't want bloodshed." (1/2) #Tunisia #تونس #قيس_سعيد pic.twitter.com/LEEkAhMKpy — Mohamed Hashem (@mhashem_) July 25, 2021

«Non è un colpo di stato», dice Saied

Decisioni nel rispetto della Costituzione, «non è un colpo di stato». Il presidente Saied, ha spiegato così in un discorso televisivo nelle ultime ore le mosse decise ieri quando, dopo una riunione con i vertici militari e della sicurezza. «Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l'aiuto di un capo di governo che nominerò io stesso - ha detto - Secondo la Costituzione ho adottato le decisioni richieste dalla situazione per salvare Tunisi, lo Stato e il popolo tunisino». La Costituzione tunisina non consente lo scioglimento del Parlamento, ma la sospensione delle funzioni per un periodo di 30 giorni (articolo 80 della Costituzione), a cui ha fatto riferimento il presidente, secondo il sito Business News.

Intorno alla mezzanotte ora locale Radio Mosaique Fm ha riferito di militari dispiegati davanti alla sede del Parlamento e della tv di Stato. Il presidente non ha escluso l'adozione di altre misure e nel suo discorso ha detto di non volere spargimenti di sangue, passati dieci anni dalla Rivoluzione dei Gelsomini. «Chi punta un'arma diversa da quella della legittimità troverà un'arma, ma non voglio una sola goccia di sangue - ha detto - Quello che è accaduto non è stato un colpo di stato». Per il leader di Ennahda e capo del Parlamento tunisino, Rached Ghannouchi, si è invece trattato di «un colpo di stato contro la rivoluzione e la Costituzione». E il movimento, secondo altri media, ha invitato la popolazione a «combatterlo».

Saied - che non ha escluso altre misure - assumerà anche la carica di Procuratore generale. Il presidente ha sospeso l'immunità legale dei membri del parlamento. L'annuncio è arrivato dopo che ieri centinaia di persone si erano radunate nelle principali città della Tunisia per contestare il governo e la gestione della crisi economica, aggravata dalla nuova ondata di contagi da coronavirus.

Nelle ore successive all'annuncio di Saied, moltissime persone sono scese in piazze e nelle strade per mostrare sostegno al presidente. Nelle prime ore di lunedì, Ghannouchi, il presidente del Parlamento, ha detto che avrebbe convocato una sessione in sfida a Saied, ma l'esercito di stanza fuori dall'edificio ha impedito all'80enne ex esule politico di entrare. «Sono contrario a riunire tutti i poteri nelle mani di una sola persona», ha detto fuori dall'edificio.

Due degli altri principali partiti in parlamento, Cuore della Tunisia e Karama, si sono uniti a Ennahda nell'accusare Saied di un colpo di stato. Il presidente e il parlamento sono stati entrambi eletti in votazioni popolari separate nel 2019, mentre il primo ministro Hichem Mechichi è entrato in carica la scorsa estate, sostituendo un altro governo di breve durata.

